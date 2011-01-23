Варшава завтра отметил «500 дней до начала Евро-2012»

В Варшаве завтра, 24 января, отметят 500 дней до начала континентального первенства по футболу, передает «Украина 2012».

В понедельник в польской столице состоится ряд мероприятий, посвященных торжественному событию.

Так в Центре обеспечения безопасности принимающего города состоится пресс-брифинг, в ходе которого журналистам расскажут о подготовке Варшавы к чемпионату Европы по футболу.

Тогда же с участием заместителя мэра города, представителей принимающих городов, Министерства спорта и туризма, Польского футбольного Союза, Местного организационного комитета, союза PL.2012 пройдет пресс-конференция «500 дней до начала UEFA EURO 2012».

Организаторы торжеств также запланировали запуск в небо 500 воздушных шариков.