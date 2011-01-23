Россия и Афганистан продолжат совместные антинаркотические операции

Президенты России и Афганистана Дмитрий Медведев и Хамид Карзай договорились продолжить спецоперации по уничтожению нарколабораторий в Афганистане. Об этом сообщил глава ФСКН Виктор Иванов, передает РИА Новости.

«Будем продолжать такие операции. Президенты Медведев и Карзай подтвердили приверженность этому направлению работы и готовность проводить в дальнейшем подобные операции», - сказал Иванов.

Напомним, в октябре 2010 года спецслужбы России, Афганистана и США впервые в истории провели совместную операцию, уничтожив несколько нарколабораторий у афгано-пакистанской границы. Ущерб, нанесенный наркодельцам, Федеральная служба РФ по контролю за оборотом наркотиков тогда оценила более чем в 1 млрд долл.

По словам Иванова, эта операция «позволила разрушить серьезный канал по поставке наркотиков на российском направлении».