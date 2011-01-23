В Тунисе продолжаются демонстрации: к протестам присоединились фермеры (ВИДЕО)

Сотни демонстрантов - жителей сельской местности Туниса - присоединились к другим участникам акции протеста в столице страны, передает Би-би-си.

Они требуют отставки премьер-министра Мохаммеда Ганнуши и его кабинета.

Демонстранты начали свой марш протеста в родном городе Мохамеда Буазизи, чья смерть вызвала беспокойства и повлекла за собой свержение президента Бен Али 10 дней назад.

Организаторы акции протеста намерены также устроить сидячую демонстрацию перед правительственными зданиями в Тунисе, пока всех министров, связанных с Бен Али, не устранят от должностей.