В Тунисе арестовали двоих бывших высокопоставленных чиновников

В Тунисе взяты под стражу два бывших высокопоставленных чиновника в руководстве свергнутого президента Зина эль-Абидина Бен Али, передает Радио Свобода.

Сегодня в Тунисе последний день траура по погибшим в ходе недавних беспорядков. Около тысячи человек из региона Сиди-Бузид, с событий в котором начались народные волнения, провели в столице демонстрацию с требованием отставки временного правительства.

Многие недовольны тем, что некоторые посты в кабинете остаются за членами бывшего руководства.

Как сообщалось, ранее на этой неделе сообщалось об аресте более 30 членов семьи Бен Али, бежавшего в Саудовскую Аравию в связи с массовыми протестами против коррупции и безработицы.