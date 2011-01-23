Более 30 тысяч человек приняли участие в акциях протестах в Брюсселе (ФОТО)

23 января на улицы бельгийской столицы Брюсселя вышли более 30 тысяч человек в знак протеста против «безвластия» под лозунгом «Позор».

Об этом сообщает Газета.ру.

«Мы пришли сюда затем, чтобы политики поняли, что пора что-то менять. Мы не хотим разделения нашей страны», - сказала одно из участниц демонстрации, призывая к скорейшему формированию нового федерального правительства, без которого страна живет уже с июня.

Акция организована нидерландоязычными студентами Свободного университета Брюсселя, ранее открывшими в интернете отдельный сайт для привлечения широких масс сограждан к демонстрации. Большинство из вышедших на улицы - молодежь.

Особую озабоченность граждан вызывает угроза раскола Бельгии на две части - нидерландоязычную и франкоязычную.