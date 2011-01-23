Секс-подружки Берлускони: Карима Эль-Махрук и Надя Макри (ФОТО)

Итальянский премьер-министр Сильвио Берлускони заявил, что не уйдет в отставку из-за секс-скандала.

По версии следствия, он имел многочисленные связи с девушками легкого поведения.

Одной из центральных фигур этого дела является уроженка Марокко Карима Эль Махруг, выступавшая в ночных клубах под псевдонимом Руби Рубачори (Руби-сердцеедка).

По данным следствия, с февраля по май 2010 года, когда девушке было 17 лет, она вступала в сексуальную связь с Берлускони в обмен на подарки и денежные вознаграждения.

Как сообщает РБК, изучение телефонных разговоров Руби позволило следователям предполагать, что она присутствовала на вилле Берлускони в апреле 2010 года, когда там гостил российский премьер-министр Владимир Путин.

В одном из телефонных разговоров Каримы с подругой, расшифровку которого привели следователи, танцовщица сообщила, что намерена получить с Берлускони 5 млн. евро в качестве платы за свое молчание.

Сам Сильвио Берлускони отрицает, что когда-либо вступал в связь с несовершеннолетней девушкой и платил за секс.

В тоже время в телепрограмме под названием «Жених Италии», которая вышла в прямой эфир 20 января вечером и была посвящена новому сексуальному скандалу вокруг Берлускони, журналист Сандро Руотоло показал интервью с так называемой эскорт-девушкой Надей Макри.

Как сообщает «Корреспондент», Макри в мельчайших подробностях рассказала о своем визите на знаменитую виллу Берлускони в Аркоре, за который якобы получила от премьера пять тысяч евро в конверте. По словам Макри, вместе с ней другой конверт с такой же суммой получила и несовершеннолетняя марокканка Карима эль-Маруг (она же Руби).

В ходе телепередачи, которую посмотрели более шести с половиной миллионов человек, Руотоло показал в прямом эфире записную книжку Макри, где был записан мобильный телефон Берлускони, прикрыв пальцем лишь три последние цифры номера.