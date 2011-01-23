Николай Азаров: Для возрождения строительства в Украине созданы все условия

Закон о дерегуляции, который принял парламент Украины, значительно упростит процедуру разрешения на строительство. Отныне процедура получения разрешения на строительство, разрешительные процедуры будут укладываться в течении двух месяцев.

Об этом в эксклюзивном интервью телеканалу «Интер» заявил премьер-министр Украины Николай Азаров.

«Мы рассчитываем на то, что этот дерегуляционный закон позволит, во-первых, скажем, коррупционную составляющую убрать, немаловажную, а во-вторых, позволит ускорить и вывести строительный комплекс из пропасти, в которой он оказался в 2008-2009-м году. Новый закон вводит понятие обязательности генерального планирования, то есть обязательность генплана. Вводит термины, так называемого зонинга, выделение зон, в пределах которых возможно, например, бытовое строительство, жилищное строительство, промышленное строительство», - уточнил глава Кабинета министров. Кроме того, по его словам, новый Налоговый кодекс значительно облегчит выделение предприятиями средств на капитальное строительство.