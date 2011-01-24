На президентских выборах в Португалии побеждает действующий глава страны. ФОТО

Действующий глава Португалии консервативный политик Анибал Каваку Силва одерживает победу на президентских выборах, свидетельствуют итоги экзит-полов.

Как сообщает «Газета.ру», экзит-полы показывают, что Каваку Силва, в прошлом - лидер правой Социал-демократической партии, набирает от 51% до 58% голосов. Таким образом, победитель, как и предполагалось, определился уже в первом туре.



Второе место занимает его основной соперник - представитель правящей Социалистической партии Мануэл Алегре. Он должен набирает порядка 17% - 21% голосов.

В ближайшие часы должны стать известны точные и окончательные итоги выборов, которые прошли не без организационных проблем.