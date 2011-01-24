У Януковича настаивают на том, что 99% реформ начались в прошлом году

Власть не отрицает свою заявления о том, что в 2010 началась большая часть реформ. Об этом сказала первый заместитель главы администрации президента Украины Ирина Акимова во время шоу «Большая политика» с Евгением Киселевым» в эфире телеканала «Интер».

Так, Акимова, отвечая на вопрос относительно ее обещаний, что большая часть реформ начнется в 2010 году, ответила: «Мы ни сколько не отступили от своих заявлений».

«Мы пришли в страну, где было очень много проблем... Поэтому, когда мы пришли, то обратились к основным идеям реформ, которые были высказаны еще в 2007 году. Эти идеи нужно было адаптировать к реальной ситуации. Начали ли мы 99% реформ - думаю, об этом судить экспертам и гражданскому обществу. Но основные области, где эти реформы намечались, были охвачены. Самое важное - это стабилизация финансового положения», - отметила Акимова.

На реплику ведущего, что стабилизация финансов - это не реформы, Акимова возразила, что «так не думает». «Когда у вас три раза в течение нескольких лет растет госдолг, когда встает вопрос, сможет ли страна выплачивать долги, возможность замедлить темпы роста госдолга, замедлить темы роста с начала бюджетного дефицита, а потом начать его сокращать - я называю это реформой», - отметила первый замглавы АП.