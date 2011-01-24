Шустер объяснил, для кого его передача

Лидер ВО «Батькивщина» Юлия Тимошенко не была приглашена на первый эфир «Шустер live» на Первом национальном канале из-за желания делать передачу для всей аудитории, а не для электората БЮТ. Об этом заявил ведущий программы Савик Шустер во время эфира.

Так, Шустер, отвечая на вопрос бютовца Сергея Соболева, почему на пятничный эфир 21 января не была приглашена Тимошенко, сказал: «Почему? Я не считаю, что она должна здесь быть. Потому что у нас Данилишин (должен был быть) в прямом эфире, как мы с ним договаривались».

«Смотрите, чтобы вы поняли. Программу делаем мы, а не политики. Вы боретесь за ваш электорат, у нас - больше. У нас аудитория. У нас гораздо больше людей, чем у вас. Поэтому мы пытаемся сделать программу интересной и правильной», - отметил ведущий.

На это Соболев отметил, что ведущий дает право выступать представителям власти, при этом совершенно игнорируя оппозицию. «Да ладно вам», - ответил Шустер.

На попытки адвоката Данилишина Игоря Фомина взять слово, Шустер отметил: «Вы сказали, что он (Данилишин) невиновен. Больше сказать вы не можете».