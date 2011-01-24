«Аль-Джазира» раскрыла детали палестино-израильских переговоров

Власти Палестинской автономии на переговорах с Израилем в 2008 году были готовы отказаться от претензий практически на весь Восточный Иерусалим, объявил в воскресенье 23 января, катарский телеканал «Аль-Джазира», ссылаясь на оказавшиеся в его распоряжении секретные документы.

Представители Палестинской автономии уже заявили, что эта информация не соответствует действительности, а часть документов, на которые ссылается телеканал, сфабрикованы.

Ссылаясь на эти документы, «Аль-Джазира», в частности, сообщает, что палестинская делегация на переговорах объявила о готовности пойти на ряд уступок, в том числе, признать законными все построенные на территории Восточного Иерусалима израильские поселения, кроме одного - района Ар Хома.

«Мы предлагаем вам самый большой Иерушалаим в еврейской истории», - цитирует телеканал высказывание Ахмед Куреи, возглавлявшего палестинскую делегацию на тех переговорах, сообщает Lenta.ru.

Сам Куреи заявил, что «значительная часть этих документов сфабрикована с целью дискредитации Палестинской автономии и ее руководства». По его словам, израильская делегация на переговорах 2008 года, которую возглавляла Ципи Ливни, вообще отказалась обсуждать вопрос Восточного Иерусалима.

Саеб Эрекат, возглавивший палестинскую делегацию на переговорах с Израилем в 2010 году, также назвал прозвучавшие в эфире «Аль-Джазиры» заявления «ложью и полуправдой».

Кроме того, палестинская делегация, по данным «Аль-Джазиры», была готова согласиться на то, что в Израиль смогут в течение 10 лет вернуться лишь 100 тысяч палестинских беженцев - по 10 тысяч человек в год. Палестинские власти неоднократно заявляли, что право вернуться на территорию Израиля должно быть предоставлено нескольким миллионам человек - всем, проживавшим на ней по состоянию на 1948-1949 годы, а также их потомкам. Это сообщение, распространенное «Аль-Джазирой», представители палестинских властей также опровергают.

Переговоры, в ходе которых, как утверждает «Аль-Джазира», были сделаны вышеперечисленные предложения, были прерваны в конце 2008 года, когда Израиль начал операцию в секторе Газа. По сведениям телеканала, Израиль заранее сообщил руководству Палестинской автономии и лично ее президенту Махмуду Аббасу об операции в секторе Газа.