Тигипко: Украинцы много говорят и критикуют

Украинцы много говорят и критикуют, всегда выступая против изменений. Об этом заявил вице-премьер-министр Украины - министр социальной политики Сергей Тигипко во время шоу «Большая политика» с Евгением Киселевым» в эфире телеканала «Интер».

Так, Тигипко, отвечая на вопрос ведущего относительно пенсионной реформы, не возникнет ли у него «проблем с народом», из-за реплик в адрес которого в свое время вице-премьер был публично порицаем главой правительства Николаем Азаровым, сказал: «Народ критикует, народ говорит много. Он говорит: «Ни в коем случае не поднимайте пенсионный возраст». Но когда начинаешь с народом говорить предметно, когда начинаешь ему объяснять, какая ситуация сегодня с пенсионным обеспечением... Приводим аргументы весомые. Поэтому я сегодня еще раз скажу: разговаривать будем, слушать будем, но ответственность в принятии решений лежит на власти. И если говорить, то народ всегда будет против таких изменений».

«Тем не менее, если власть будет избегать этой ответственности, то ситуация будет очень сильно ухудшаться. Но с некоторыми вещами я согласен. Есть некоторые замечания, которые приведут к определенным поправкам», - отметил Тигипко.