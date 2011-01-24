Главное за выходные: Соратника Луценко задержала милиция, пожар в ТЦ Уфы

В субботу, 22 января, руководителя Сумской облорганизации «Народной самообороны» Ивана Боршоша похитили неизвестные. Однако в ситуацию сразу вмешался народный депутат Юрий Гримчак и его помощники в Сумской области. Благодаря своевременному вмешательству политика удалось выяснить причину задержания и местонахождение Ивана Боршоша.

22 января вечером под офисом Партии регионов в Киеве на улице Липской, 10 собралось около 150 человек, которые требовали оплатить им участие в митинге. Позже депутат от Партии регионов Михаил Чечетов заявил, что в субботу под офисом политсилы была организована очередная провокация.

Премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что закон о дерегуляции, который принял парламент Украины, значительно упростит процедуру разрешения на строительство. Отныне процедура получения разрешения на строительство, разрешительные процедуры будут укладываться в течении двух месяцев.

Действующий глава Португалии консервативный политик Анибал Каваку Силва одерживает победу на президентских выборах, которые проходили в воскресенье, 23 января.

В торговом центре Уфи 22 января случился пожар, есть частичные обрушения внутри здания. Общая площадь возгорания составляет 1200 кв. м. Жервами происшествия стали два человека (ФОТО, ВИДЕО).

Власть не будет навязывать стране свое видение конституционных изменений. Об этом заявил Президент Виктор Янукович, выступая на торжественном собрании по случаю Дня Соборности.