Саркози «написал» в Facebook, что не будет баллотироваться на следующий срок

Страница президента Франции Николя Саркози в социальной сети Facebook была взломана хакерами, которые «от его имени» разместили на ней заявление, что глава государства в 2012 году не будет баллотироваться на второй срок. Об этом передает РБК со ссылкой на радиостанцию Europe1.

«Дорогие соотечественники, в силу исключительных обстоятельств, о которых известно всей стране, я принял решение не выдвигать свою кандидатуру для переизбрания на пост президента в 2012 году», - сказано в сообщении.

Также на странице разместили приглашение в только что созданную группу Facebook. Ее участникам предлагалось принять участие в фуршете по случаю ухода Саркози в отставку, который якобы должен пройти 6 мая 2012 года.