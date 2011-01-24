В 2011 году Украина получит от США $124 млн. на развитие демократии

Об этом сообщается на официальном сайте http://www.foreignassistance.gov, посвященном оказанию правительством США помощи разным странам мира. Он включает данные таких ведомств как USAID и Department of State.

Согласно информации по отдельным странам, сумма помощи Украине будет потрачена на шесть основных направлений: обеспечение «мира и стабильности» - $ 44,6 млн., «развитие демократии, права человека и управление» - $28,8 млн., «экономическое развитие» - $25 млн., «образование» - $600 тыс., «здравоохранение» - $24, «гуманитарные программы» - $1,3 млн.

Указанные суммы правительствоСША планирует потратить на «поддержку демократической, процветающей и безопасной Украины, полностью интегрированной в Евро-Атлантическое сообщество». При этом в абзаце, посвященном общим целям помощи, говорится о «серьезных экономических проблемах в Украине в связи с мировым финансовым кризисом», а также повсеместной коррупции, политической раздробленности и замедлении законодательных, судебных и рыночных реформ.

Для сравнения: размеры помощи Афганистану составят $3,9 млрд. (согласно запросу на 2011 год), Пакистану - $3 млрд., России - $68,7, Беларуси - $14 млн., Грузии - $90,1 млн., Армении - $45,2 млн., Молдове - $22,7 млн.

Подробнее об этом читайте в материале «Главреда» «Сколько Украине дают на демократию».