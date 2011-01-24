Президент Португалии переизбран на второй срок (ВИДЕО)

Президент Португалии Анибал Каваку Силва избран главой государства на второй срок. Таковы результаты прошедших в воскресенье, 23 января, выборов, передает Би-би-си.

По официальным данным, после обработки 98% опущенных в урны бюллетени стало ясно, что Каваку Силва получил 53% голосов, тогда как его ближайший соперник, Мануэль Алегре, набрал лишь около 20%.

Эти выборы проходили на фоне серьезного экономического кризиса, в котором оказалась Португалия.

Как сообщается, президент Силва выступает в поддержку плана жесткой экономики, представленного правительством социалистов. Смысл этого плана - заметно сократить бюджетный дефицит и не допустить, таким образом, положения, в котором оказались ранее Ирландия и Греция.