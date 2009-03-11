«Красивые мужчины» мирят Тимошенко и Хорошковского

Сегодня Ассоциация красивых мужчин Украины «Метросексуалы вне политики» провела пикетирование здания Кабмина. Таким образом они стремились примирить красивую женщину – премьера Юлию Тимошенко и красивого мужчину – первого замглавы СБУ Валерия Хорошковского. Причем, последнего в пресс-релизе акции называли «флагманом украинского метросексуализма». «Нам известно, что конфликт Тимошенко и Хорошковского не имеет никакой политической подоплеки. Никакой Нафтогаз и никакое СБУ не могут поссорить двух красивых мужчину и женщину. Истинные корни конфликта в том, что Валерий Хорошковский переманил у Тимошенко ее любимую педикюрщицу», - уверяли организаторы акции. Как бы там ни было, первая акция «Метросексуалов вне политики» была не очень многочисленной – журналистов, оказавшихся возле Кабмина, было едва ли не вдвое больше, чем самих «красивых мужчин». Участники акции держали в руках незатейливые плакаты и с серьезным видом повторяли лозунги своей акции.