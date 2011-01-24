Власти удобнее обворовывать бедный и разъединенный народ - Лукьяненко

Диссидент и правозащитник Левко Лукьяненко считает слова Президента Виктора Януковича о «колоссальном значении» единства Украины не более, чем ритуальной риторикой. Об этом он заявил в интервью «Немецкой волне».

По его словам, нынешняя власть занимает прокремлевскую позицию и не заинтересована, чтобы «в Украине росло единство и поднималось национальное сознание».

Лукьяненко также отметил, что она (власть - ред.) заинтересована в слабом народе, которым легче управлять.

«Легче обворовывать народ, легче им руководить, когда он бедный, голодный, да еще и разъединенный», - сказал правозащитник.

Между разными частями населения Украины на Востоке и на Западе, отметил Лукьяненко, существуют определенные различия в правосознании, культуре и национальном сознании.

Отметим, Левко Лукьяненко был осужден в советские времена на 25 лет за борьбу за независимость Украины.

Напомним, в субботу, 22 января, в Украине отмечали День соборности, по случаю которого власть провела торжества, а оппозиция - свои митинги и мероприятия.