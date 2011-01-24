Freedom House предвзято относится к Украине - Герман

Замглавы Администрации Президента Анна Герман считает необъективной оценку международной неправительственной организацией Freedom House относительно ситуации с обеспечением свобод в Украине в 2010 году. Об этом она заявила в интервью «5 каналу».

«Я думаю, что Freedom House предвзято отнесся к Украине», - сказал чиновник.

«Что значит для нас сейчас свобода? Для нас наибольшим залогом свободы, и я уже говорила об этом, является экономическая свобода, для украинцев, является сила нашего государства», - отметила Герман.

По словам замглавы АП, Freedom House делала выводы лишь на основе информации, которая есть в широком доступе, и на основе заявлений представителей оппозиции, которые говорят о политических преследованиях в стране.

При этом, добавила Герман, против 350 высокопоставленных чиновников действующей власти возбуждены уголовные дела, однако они не афишируются, поскольку лица, против которых такие дела возбудили, в этом не заинтересованы.

Как сообщалось, международная неправительственная организация Freedom House отметила ухудшение ситуации с обеспечением свобод в Украине в 2010 году.