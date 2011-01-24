Турция попросит у Украины безвизовый режим - эксперт

Премьер-министр Турции Реджеп Ердоган приедет в Украины с предложением отмены визового режима между двумя государствами. Такое мнение высказала эксперт по украинско-турецким отношениям Наталья Талалай, пишет радио «Свобода».

«Даже если на переговорах будет идти речь по большей части о возобновлении товарооборота до докризисного уровня, турецкую сторону все равно, прежде всего, интересует сам визовый вопрос», - сказала Талалай.

Она отметила, что Анкара уже подготовила проект комплексного соглашения о безвизовом режиме для всей категории граждан и свободной торговле и ожидает ответа Киева. Зато в Украине пока еще изучают целесообразность такого шага.

В свою очередь член парламентского комитета по иностранным делам, народный депутат от БЮТ Евгений Добряк сказал, что партнерство между Украиной и Турцией имеет перспективы стать стратегическим.

Через турецкую территорию могут пройти российские газопроводы, которые «Газпром» намерен построить в обход Украины. Однако, по мнению Добряка, эту тему нарушать во время переговоров не стоит. По его словам, вопрос «Южного потока» и «Набуко» не нужно затрагивать на двустороннем уровне, потому что эти вопросы имеют очень много проблемных составляющих в самой Турции.

Напомним, сегодня, 24 января, начинается официальный визит в Украину премьер-министра Турции Реджепа Эрдогана.