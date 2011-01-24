Политики растащили праздник Соборности на разные площади - Наливайченко

Политики растащили на разные площади единое понимание праздника Соборности. Об этом председатель политсовета «Нашей Украины» Валентин Наливайченко заявил в интервью «5 каналу»

«Это гражданский праздник, надпартийный. Это единение нас разных в одном государстве. А вместо этого политики стали заказывать себе отдельные площади и растащили на разные площади единое понимание праздника Соборности», - сказал политик.

«Хотите объединиться - приходите к людям, становитесь рядом. И чтобы это была одна площадь, и так - всею Украиной», - подчеркнул Наливайченко.