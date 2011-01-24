Могилев начал двухдневный рабочий визит в Молдову

Делегация МВД Украины во главе с министром внутренних дел Анатолием Могилевым начала двухдневный рабочий визит в Республику Молдова, передает УНИАН.

Участники делегации примут участие в Международной конференции «Вклад восточных партнеров в Стокгольмскую программу: Взаимодействие с целью улучшения мобильности и укрепления безопасности», где обсудят приоритеты сотрудничества с Евросоюзом в области свободы, безопасности и юстиции.

Ожидается, что в конференции примут участие представители из Армении, Австрии, Азербайджана, Беларуси, Бельгии, Болгарии, Чехии, Эстонии, Финляндии, Франции, Грузии, Германии, Венгрии, Латвии, Литвы, Молдовы, Нидерландов, Польши, Румынии, Словакии, Словении, Швеции, Великобритании.