Колесников в Брюсселе расскажет о сближении Украины и ЕС

Вице-премьер-министр - министр инфраструктуры Украины Борис Колесников 25 января осуществит рабочий визит в Брюссель. Об этом сообщили в Представительстве Украины при ЕС, пишет УНИАН.

В рамках визита состоится встреча вице-премьер-министра Украины с вице-президентом Еврокомиссии, ответственным за вопросы транспорта Сиимом Калласом.

Во время встречи стороны обсудят состояние подготовки Украины к финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года, в частности в области развития транспорта и инфраструктуры, вопросы создания общего авиационного пространства между Украиной и ЕС, доступа украинских компаний к рынку транспортных услуг ЕС в рамках будущего соглашения о зоне свободной торговли.

Колесников также примет участие в открытии интерактивной презентации «Евро-2012: 500 дней до чемпионата» и выступит на конференции «Делаем Украину технически современным, экономически стабильным и социально надежным партнером ЕС», которые состоятся в тот же день в Европейском парламенте.

Кроме того, предусматривается, что Колесников проведет ряд встреч с депутатами Европарламента, а также представителями украинских и европейских СМИ.

Отметим, 25 января «500 дней до начала чемпионата Европы по футболу 2012 года» будут праздновать и в Украине.