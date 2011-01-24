Могилев должен извиниться за информацию о «кровопролитии» - Томенко

Зампредседателя Верховной Рады Николай Томенко считает, что глава МВД Анатолий Могилев должен извиниться перед общественностью за дезинформацию относительно возможного кровопролития во время празднования в Киеве Дня Соборности.

Об этом сообщили в пресс-службе политика.

По словам вице-спикера, «провокационные» действия МВД накануне праздника и его выступление в парламенте с соответствующим заявлением создали серьезную проблему в вопросе подготовки мероприятий на надлежащем уровне.

Томенко отметил, что единственной проблемой во время мероприятий была попытка милиции помешать гражданам из разных регионов добраться в Киев для участия в праздновании Дня Соборности.

При таких обстоятельствах было бы правильно и справедливо министру внутренних дел, который своим заявлением не только пытался дискредитировать деятельность демократических партий, а, фактически, и дискредитировал Украину, официально извиниться перед общественностью, отметил вице-спикер.

Напомним, 14 января Могилев заявил, что в МВД располагают информацией о том, что 22 января в Киеве планируется кровопролитие.