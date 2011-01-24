Коммунисты уверены, что их партия непотопляемая

Разговоры о том, что «идеи Ленина умерли вместе с ним», продолжаются уже долго, но вряд ли они соответствуют истине. Об этом журналистам заявил народный депутат Украины от фракции Коммунистической партии Украины Евгений Царьков, сообщили «Главреду» в пресс-службе партии.

«Коммунистическая партия Украины – старейшая партия Украины по традициям, опыту и, конечно же, времени существования. Сколько бы ни хоронили Компартию, а она остается жива. А жива она потому, что базируется на идеологии. Причем на правильной идеологии, основы который заложил Ленин с учетом диалектики», – отметил Царьков.

Он напомнил, что «в Компартии сменилось уже более 10 лидеров и ни у одного из них в биографии нет черного пятна, что он работал на себя или на свой карман. Все они работали и продолжают работать на благо общества».

«Все буржуазные проекты являются политическими технологиями для распиливания электората по каким-то принципам. Тигипко – выбор либералов, Литвин (если помните его рекламу) – выбор интеллигентов и так далее. А Коммунистическая партия базируется на подчинении не лидеру, а идеологии, основанной на научных принципах, выработанных Марксом, Энгельсом и Лениным. И все коммунисты, начиная от рядового члена партии и заканчивая лидером КПУ, подчиняются этим принципам», – подытожил Царьков.

Напомним, исключенный из КПУ народный депутат Украины Леонид Грач ранее заявлял, что партию захватила «группа барыг», которые превратили ее «в акционерное общество по вопросам собственного обогащения».