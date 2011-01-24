Герман: оставьте Тимошенко в покое - Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung

«Подарком» для Тимошенко и ошибкой людей Януковича называет Конрад Шуллер в немецком издании Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung «политическое преследование» Юлии Тимошенко. Генпрокуратура предъявила ей обвинения, когда весь западный мир уже протестовал против «избирательного правосудия» в Украине

В статье под названием «Новый костюм, новая роль» автор утверждает, что теперь Тимошенко намерена сыграть роль «благородной жертвы, одинокой пленницы, которая побеждает благодаря силе своей совести». До нее эту роль в российской и советской истории воплощали Толстой и Сахаров, а в украинской - Гонгадзе

На Печерских холмах либретто этой трагической оперы распознала Анна Герман, а поэтому советует чиновникам «оставить Юлю в покое». «Разве вы не видите, как она это использует? Как она приходит - как модель на подиуме?», - наводит автор статьи слова заместителя главы Администрации Президента

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