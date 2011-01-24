Полиция в Тунисе разгоняла протестующих слезоточивым газом

Полиция Туниса сегодня, 24 января, применила слезоточивый газ, чтобы разогнать участников акции протеста, бросающих камни в сторону офиса премьер-министра, передает Радио Свобода.



Протестующие, большинство которых прибыли из бедных сельских регионов Туниса в столицу вчера, требовали отставки премьер-министра Мохаммеда Ганнуши, который пообещал уйти из политики после того, как в стране пройдут свободные президентские выборы.



Как сообщается, в Тунисе каждый день проходят акции протеста после формирования в прошлый понедельник временного правительства.