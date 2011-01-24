В «Батькивщине» решили экономить – увольняют региональные пресс-службы

В партии «Батькивщина» признали, что выборы в Верховную Раду Украины состоятся не раньше 2012 года, и решили сократить свой аппарат, пишет «Коммерсант-Украина».

Так, на прошлой неделе всех руководителей пресс-служб региональных организаций «Батькивщины» предупредили о скором увольнении.

«Пресс-секретари областных организаций «Батькивщины» оформлены не на местах, а в штате центрального аппарата партии – на прошлой неделе их собрали и предупредили, что «в связи с отсутствием средств» в скором времени, с февраля, они будут уволены. Правда, им пообещали, что помогут трудоустроиться при областных организациях в случае, если выборы все-таки состоятся в 2011 году», - рассказал представитель партии.

В свою очередь глава правления Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко считает, что таким образом в партии решили сэкономить.

«В «Батькивщине» поняли, что выборов в этом году, скорее всего, не будет, поэтому решили заняться реорганизацией своего центрального аппарата в сторону оптимизации ресурсов, в том числе финансовых. Однако я не думаю, что речь идет о тотальном увольнении сотрудников всех пресс-служб на местах – вероятно, в течение нескольких месяцев затраты на их содержание переложат на местных руководителей», - отметил Фесенко.

Напомним, ранее народный депутат от БЮТ Николай Томенко признал, что парламент внесет изменения в Конституцию в части назначения даты следующих парламентских выборов на конец 2012 года.