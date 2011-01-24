В Минэкологии рассказали о судьбе «киотских» денег

В 2009 году средства, полученные Украиной от Японии в рамках Киотского протокола на счета ни Министерства охраны окружающей естественной среды, ни Национального агентства экологической инвестиции, не перечислялись и не использовались. Об этом «Главреду» сообщили в пресс-службе Минэкологии.

Отмечается, что 200 млн евро, согласно распоряжению Кабинета Министров № 1049-р от 09.09.2009 за подписью премьер-министра Юлии Тимошенко, были конвертированы в гривну и перечислены на единый счет Госказначейства. Остальные 90 млн евро были зачтены на депозитный счет.

«20 мая 2010 года благодаря решительной позиции Президента Украины Виктора Януковича и премьер-министра Украины Николая Азарова 290 млн евро были восстановлены на специальных счетах Госказначейства и стали доступными для реализации программы по Киотскому протоколу. Вместе с тем, Нацэкоинвестагентство ускорило работу по проведению тендеров и определению победителей проектов, которые реализуются в Украине в рамках соглашений с Японией. Такие действия украинской власти привели к тому, что в 29 июля 2010 года японское правительство перечислило Украине еще 150 млн евро, что является свидетельством взаимодоверия между сторонами», - сообщили в Министерстве.

Кроме того, отмечается, что в 2010 году по Государственной программе 6351020 «Государственная поддержка мероприятий, направленных на уменьшение объемов выбросов парниковых газов и на развитие международного сотрудничества по вопросам изменения климата» осуществлено кассовых расходов на сумму 118 909 640,10 грн. Все расходы осуществлены в течение 4 квартала 2010 года. Таким образом, на валютных счетах Государственного казначейства Украины, открытых в АО «Укрэксимбанк», находятся средства в общей сумме 270,0 млн евро. Остаток, который учитывается на других отдельных счетах по состоянию на 01.01.2011, - 2 205 498 574,4 грн.

«Министерство экологии и природных ресурсов Украины вместе с Государственным агентством экологической инвестиции выражают уверенность в том, что все полученные от японской стороны средства будут потрачены по назначению. Все мероприятия, которые предусматриваются программой государственной поддержки мероприятий, направленных на уменьшение объемов выбросов парниковых газов и на развитие международного сотрудничества по вопросам изменения климата, будут профинансированы своевременно», - заявили в ведомстве.

Напомним, ранее Юлия Тимошенко внесла следователям Генпрокуратуры ходатайство о закрытии возбужденного против нее уголовного дела относительно траты средств, полученных в рамках Киотского протокола, в связи с отсутствием состава преступления.