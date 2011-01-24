Экс-чиновники Севастополя пытались завладеть 4,5 млн бюджетных средств

Против экс-начальника управления капитального строительства и бывшего замначальника технического отдела этого управления Севастопольской горгосадминистрации, подделавших документацию, прокуратура Севастополя направила в суд уголовное дело.

Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

Экс-чиновники подделали акты выполненных работ по строительству объекта в городе в завышенных объемах и составили платежные поручения, сказано в сообщении.

Установлено, что данные лица пытались завладеть более 4,5 млн грн бюджетных средств и причинили убытки государственным интересам на общую сумму 6,2 млн грн.

На имущество бывших должностных лиц наложен арест на 2,5 млн грн. Один из обвиняемых находится под стражей.