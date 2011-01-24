Клюев призвал иностранцев активнее вкладывать в Украину

Правительство Украины призывает иностранных инвесторов активнее приходить в нашу страну. Об этом в интервью телеканалу CNN заявил первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Украины Андрей Клюев, сообщили «Главреду» в его пресс-службе.

«Мы заинтересованы в том, чтобы в Украину пришло как можно больше инвестиций», - заявил Клюев.

По словам вице-премьера, в Украине кардинально сокращено количество разрешений и лицензий для ведения бизнеса, и власть будет уверенно двигаться путем улучшения инвестиционного климата.

Он отметил, что ведется работа по внедрению механизма получения предприятиями всех разрешений через «единое окно».

«Бизнесмен пишет заявление и отдает в эту одну инстанцию. Больше с ним никто не общается. И через определенное время он в этом «едином окне» получает все разрешения. Тем самым мы уменьшаем, во-первых, расходы времени для самого бизнеса, а во-вторых, минимизируем сами контакты между государственными чиновниками и бизнесменами, чтобы возвести к минимуму коррупцию», - сказал Клюев.

Чиновник также сообщил, что новый Налоговый кодекс стимулирует инвестора открывать новое производство или расширять уже существующее.

«Например, мы теперь не облагаем налогом прибыль, которую инвестор вкладывает в развитие собственного производства, в повышение его энергоэффективности. Кроме того, мы сокращаем НДС, налог на прибыль. Ряд приоритетных отраслей на несколько лет вообще освобождены от налога на прибыль», - отметил вице-премьер.

По его словам, для привлечения инвестиций необходимо также предметно заниматься вопросами каждого инвестора - и крупного, и среднего, особенно иностранного, который готов вкладывать деньги в Украину.

«Когда люди приезжают в нашу страну, имея совсем другой менталитет, работая по абсолютно другому законодательству, им сложно. Поэтому мы должны помочь инвестору в осуществлении первых шагов. Для этого мы создали Государственное агентство по инвестициям и национальным проектами, которое оказывает помощь всем инвесторам в реализации тех или иных проектов», - заявил Клюев.