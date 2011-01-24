Коммунисты будут агитировать украинцев записываться на переписи россиянами

На будущей переписи населения коммунисты будут призывать русскоязычных граждан Украины называть себя россиянами. Об этом заявил народный депутат от КПУ Евгений Царьков, пишет «Сегодня».

«Это здравая идея. Надо объяснять людям, что если они стоят на позициях защиты русского языка, то должны сделать что-то для этого. К примеру, на основании того, что по итогам переписи-2001 Одесскую область назвали украиноязычной, в Одессе при Ющенко осталось всего две русские школы! Впрочем, после 5-7 лет украинизации, когда украинский язык стал вызывать отторжение, я думаю, разъяснять особо и не нужно», - заявил Царьков.

Но в последние годы данные переписи-2001 активно использовались и в гуманитарных дискуссиях: так, националисты настаивали на господствующих позициях украинского языка потому, что 77% граждан назвали себя украинцами. И тогда же среди регионалов и коммунистов возникла идея — пропагандировать среди русскоязычных идею назвать себя на переписи-2012 русскими, чтобы выбить из рук националистов аргумент об украинцах как единственной государствообразующей нации.

В то же время народный депутат от Партии регионов Олег Царев считает, что в идее коммунистов нет смысла.

«Можно записаться хоть турками, но если будет такая политика, как при Ющенко, ничего не поможет. Потому надо просто добиться того, чтобы русский стал вторым государственным», - заявил регионал.

Напомним, премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что в Украине в 2012 г. будет проведена перепись населения.