Янукович поручит Азарову следить за формированием тарифов на ЖКУ

Кабинет Министров и местные руководители должны проводить взвешенную политику в сфере формирования тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Об этом на заседании Совета регионов заявил Президент Украины Виктор Янукович, пишет «Интерфакс-Украина».

«Требую от правительства и местной власти взвешенной и справедливой политики в этой сфере (тарифы на жилкомуслуги. – Ред.)», - сказал Янукович.

Он обратился к премьер-министру Украины Николаю Азарову с просьбой срочно проанализировать ситуацию вокруг закона Украины о Национальной комиссии регулирования рынка коммунальных услуг и принять неотложные меры для создания механизмов формирования тарифов на жилкомуслуги.

По словам главы государства, нынешняя ситуация в данной сфере недопустима, поэтому необходим реальный механизм формирования тарифов, общепринятый в развитых странах и понимаемый гражданами.

Кроме того, Президент поручил урегулировать данный вопрос на законодательном уровне.

«Необходимо на законодательном уровне определить четкие взаимоотношения между центральными и местными органами власти в процессе формирования тарифов и их ответственность за принятие нормативно-правовых актов», - подчеркнул Янукович.

Он также потребовал от правительства и местных органов власти усилить контроль над формированием тарифов на коммунальные услуги, а премьеру – взять эту работу под личный контроль.

Напомним, 20 января Национальная комиссия регулирования электроэнергетики пересмотрела тарифы ОАО «Киевводоканал» и еще 38 коммунальных водоснабжающих компаний, отпускаемых для бытовых абонентов.