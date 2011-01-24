В БЮТ посоветовали Герман перестать смотреть в «кривое зеркало»

Когда замглавы Администрации Президента Анна Герман говорит о предвзятости Freedom House, то смотрит в «кривое зеркало» украинских реалий, где можно купить любое социологическое исследования и накрутить себе рейтинг. Об этом ЛІГАБізнесІнформ заявил народный депутат от БЮТ Владимир Бондаренко, реагируя на заявление Герман.

«Она расценивает деятельность международных рейтинговых организаций так, будто бы их можно купить. Она говорит в рамках своего украинского опыта, что можно купить любое социологическое исследование, которое расскажет «правду про рейтинги», - сказал Бондаренко.

«Сегодня в мире есть множество авторитетных организаций, которые дают более-менее реальные и объективные оценки», - добавил плитик.

По его словам, именно поэтому Герман не права.

«Эта власть уже говорила, что и чешскую юстицию купили, потому чехи дали политическое убежище Данилишину. Но я думаю, что Герман смотрит в «кривое зеркало» украинской практики. Она переносит свое мировоззрение на международные организации», - отметил бютовец.

Как сообщалось, ранее Анна Герман заявила, что американская правозащитная организация Freedom House предвзято отнеслась к Украине, впервые за последние годы понизив статус Украины со свободной страны до «частично свободной».