Президент настаивает на создании фонда регионального развития

Президент Виктор Янукович настаивает на создании Государственного фонда регионального развития. Об этом он заявил на сегодняшнем заседании Совета регионов, передает УНИАН.

«Я настаиваю на том, чтобы финансирование стратегических проектов регионального развития и межрегионального сотрудничества осуществлялось через отдельный фонд, название которого, Николай Янович, Государственный фонд регионального развития», - сказал Янукович, выдвигая задачу по созданию этого фонда премьер-министру Николаю Азарову.

В связи с этим Президент привел пример Евросоюза, где функционирует Европейский фонд регионального развития, финансирующий проекты по улучшению инфраструктуры в периферийных регионах Европы.

«Похожие функции должны быть возложены и на Государственный фонд регионального развития, а его деятельность - урегулирована отдельным законом», - добавил глава украинского государства.

По его словам, фонд будет отвечать за финансирование проектов локального развития, которые имеют стратегическое значение для страны, в том числе финансирование строительства дорог, энергетических и жилищно-коммунальных проектов и других объектов инфраструктуры.

Отметим, ранее Янукович поручил премьеру Николаю Азарову следить за тарифами ЖКХ.