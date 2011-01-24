В БЮТ рассказали, кому из оппозиции неплохо живется при Януковиче

Представителям оппозиционных сил Арсению Яценюку, Анатолию Матвиенко и Юрию Костенко абсолютно неплохо живется при нынешней власти. Об этом заявил народный депутат от БЮТ Владимир Бондаренко, комментируя тот факт, что 22 января силы демократического лагеря протестовали на разных площадях, пишет «Лига».

«На Софийскую площадь пришли очень многие оппозиционеры. Была Тимошенко, были Гриценко, Кириленко и многие другие. Почему не пришли остальные - понятно. Яценюк, Матвиенко и Костенко, к примеру, люди специфические. Яценюка власть любит, встречается с ним и консультируется. Потому его представителя очень «тепло» встретили на Софии. Матвиенко и Костенко при этой власти живут ни чуть не хуже, чем при предыдущей. Он конформист и пытается жить весело при любой власти. Да и Костенко по риторике борьбы за все украинское не идет ни на какие объединения», - подчеркнул Бондаренко.

В то же время от отметил, что через некоторое время оппозиция сможет объединиться и избрать единого лидера под конкретные вещи.

«Но я думаю, что через некоторое время наш собственный опыт объединения покажет, что мы можем избрать единого лидера под конкретные вещи. Сейчас «программа максимум» оппозиции - прийти к общему мнению по парламентским выборам, чтобы мы друг другу глотки не перегрызли. Речь не об объединении, а о координации действий», - подчеркнул депутат.

Он также отметил, что «даже если математически посчитать симпатию к демократическим силам, то она явно превышает симпатию к партии власти».

«Но со стороны Яценюка по вопросу координации особой искренности нет», - добавил Бондаренко.

Напомним, заместитель председателя политической партии «Фронт змин» Андрей Пышный заявил, что постоянные разговоры об объединении оппозиционных партий в единую политическую сила без самого объединения - это «чистая диверсия».