Стогний пришел в МВД получить на шару звание генерала - Москаль

«Тонущий корабль первыми покидают крысы!», - так прокомментировал депутат от «Народной самообороны» Геннадий Москаль рапорт об отставке Константина Стогния, главного советника министра внутренних дел. Об этом сообщили в пресс-службе политсилы.

«Стогний пришел не работать в систему МВД, а тем более - не поднимать ее рейтинг (потому что при Могилеве поднять рейтинг МВД невозможно). Стогний пришел чисто из меркантильных интересов - получить звание генерала, - сказал Москаль.

«Он думал, что так, «на шару», как в свое время майора, подполковника и полковника, можно будет ему ко Дню милиции получить и звание генерала. Но поскольку это звание ему не дали, он затаил большую обиду - Могилев и государство не оценили его «вклада» в поднятие имиджа украинской милиции», - пояснил депутат от НС.