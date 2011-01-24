Янукович предпочитает структуры, которые защищают власть от народа – Гриценко

Президент Виктор Янукович вместо развития Вооруженных Сил отдает приоритет прокуратуре, Службе безопасности, милиции и внутренним войскам - тем структурам, которые будут защищать власть от народа, а не народ от внешней агрессии. Об этом заявил народный депутат от НУНС Анатолий Гриценко, пишет «Лига».

«Янукович строит полицейское государство. Подчеркну: полицейское государство - это не бранное, а политологическое понятие», - подчеркнул Гриценко.

По его словам, после того, как Президент объявил Украину внеблоковым государством, он не сделал следующего шага.

«Строить армию государства, которое в сфере обороны рассчитывает на партнеров и союзников, - это одно, а строить армию государства, которое объявило себя внеблоковым, а значит, в сфере обороны будет полагаться исключительно на собственные усилия - это абсолютно другое. И во втором случае, т. е. в нынешней ситуации внеблоковости, армия должна выполнять намного больше функций, чем в случае сотрудничества с союзниками, а значит, должна иметь намного больший бюджет и намного лучшее материальное обеспечение. Этого сегодня нет», - сказал политик.

«Янукович отдает приоритет развития другим силовым структурам - прокуратуре, Службе безопасности, милиции, внутренним войскам. То есть силам, которые будут защищать власть от народа, а не народ от внешней агрессии», - подчеркнул Гриценко.