Колесников перенес инфаркт

Вице-премьер-министр - министр инфраструктуры Украины Борис Колесников, сегодня утром перенес инфаркт. Об этом сообщил его пресс-секретарь Юрий Громницкий, пишет радио «Свобода».

«Сегодня утром Бориса Колесникова доставили в клинику «Феофания» (Киев), где ему диагностировали инфаркт», - сказал Громницкий, отметив, что после предоставления медицинской помощи состояние пациента врачи оценивают как стабильное.

В связи с происшествием, рабочий визит вице-премьера в Брюсселя, запланированный на 25 января, переносится на другую дату, о которой сообщат позже.

Напомним, во время этого рабочего визита Колесников намеревался обсудить вопрос подготовки к Евро-2012 с представителями Европейской комиссии, провести презентацию в Европарламенте.