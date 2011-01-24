Гонгадзе пожаловалась Пшонке на бездействие следователей

Вдова Георгия Гонгадзе Мирослава просит Генпрокуратуру «прекратить неуважение к суду» и нарушение закона его подчиненными. Соответствующее требование содержится в телеграмме Мирославы Гонгадзе на имя генпрокурора Виктора Пшонки. Об этом журналистам сообщила ее адвокат Валентина Теличенко, пишет «Украинская правда».

«Обращаю ваше внимание на грубое игнорирование работниками прокуратуры в течение месяца требований Печерского суда отправить материалы дела по обвинению Пукача для рассмотрения жалобы на постановление прокурора и их бездействие. Суд уже пять раз назначал генеральной прокуратуре срок подачи материалов», - отмечено в телеграмме.

Мирослава Гонгадзе указала Пшонке на необходимость не только выполнить требование суда, но и привлечь к ответственности руководство следственного управления ГПУ, «допустившее грубое поведение по отношению к суду».

В свою очередь Теличенко напомнила, что еще в декабре пострадавшие Мирослава Гонгадзе и Алексей Подольский обжаловали исключения из обвинения Алексею Пукачу заказа убийства.

Жалобы принял к рассмотрению Печерский райсуд Киева и обязал ГПУ подать материалы до 28 декабря.

«Генпрокуратура это проигнорировала. Суд уже несколько раз переносил срок подачи документов ГПУ - до 31 декабря, затем - до 10 января, до 17-го января, до 22 января. ГПУ и дальше игнорирует требование суда, демонстрируя неуважение к закону и неуважение к суду», - сказала Теличенко.

По ее словам, согласно УПК, суд должен рассмотреть жалобу в пятидневный срок после того, как ГПУ подаст в суд материалы дела, «а ГПУ, в свою очередь, должна безусловно выполнять требование суда подать материалы».

«УПК не предусматривает каких-либо обстоятельств, при которых ГПУ могла бы материалы не подавать в суд», подчеркнула Теличенко.

«Суд уже 5 раз посылал в ГПУ письмо с требованием предоставить документы, а ГПУ уже месяц игнорирует требование суда. Мы вынуждены обжаловать бездействие прокуратуры в суде», - добавила она.