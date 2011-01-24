Янукович хочет выровнять регионы по уровню развития

Приоритетом власти на 2011 год должна стать реформа управления региональным развитием. Об этом на заседании Совета регионов заявил Президент Украины Виктор Янукович, пишет УНИАН.

«Принципиально важно, чтобы качественные изменения, которые уже начали происходить в Украине, как можно скорее почувствовал каждый гражданин нашего государства», - отметил Янукович.

При этом Президент выразил убеждение, что именно эффективная региональная политика станет средством усиления экономических реформ и максимального приближения ее результатов к каждому человеку.

«Поэтому я предлагаю в перечень реформаторских приоритетов на 2011 год отнести реформу модели управления региональным развитием», - заявил Янукович.

Он уточнил, что речь идет о новой региональной политике, которая призвана совместить задачи экономических реформ и модернизации страны с задачами развития регионов. Также, подчеркнул глава государства, проведение реформы системы регионального развития является требованием европейской модели развития, приближение к которой является стратегическим приоритетом государства.

«Разница в развитии отдельных регионов Украины на данный момент чрезвычайно большая. Уверен, что именно такая разница в развитии регионов вызывает недоверие, дает основания для политических спекуляций. Я уж не буду говорить о пенсиях, о которых мы много уже говорили: не может быть 60 тысяч пенсия у пенсионера, когда другой рядом с ним получает пенсию в 800 гривен», - отметил Президент.

По его словам, необходимо объединить существующий научный, образовательный, промышленный, маркетинговый, транспортный потенциал регионов и строить на этой основе эффективную систему кооперации, которая даст качественный толчок развитию территорий и формированию в перспективе новых интегрированных экономических макрорегионов в Украине.

«Отмечаю, что налаживание межрегионального сотрудничества и кооперацию я рассматриваю как экономическое измерение политики национальной консолидации и единенья», - сказал глава государства и призвал представителей разных политических сил, представленных в региональных органах власти, отнестись к этому заданию с позиции национальных интересов.