Кроме Данилишина в Чехии убежище получили десятки украинцев – Елена Бондаренко

В деле экс-министра экономики Богдана Данилишина нет никакой политики. Так считает народный депутат Украины от Партии регионов Елена Бондаренко. «Все разговоры о том, что Данилишин – это политика, это запущенный проворовавшимися экс-чиновниками высокого ранга медиа-вирус, цель которого попытаться избежать наказания за содеянное, одновременно рядясь в одежды оппозиционеров», - заявила она во время чата в «Главреде».

По словам Елены Бондаренко, такой же статус, как и у Данилишина, в Чехии получили десятки других граждан. «В 2008 году Чехия предоставила политическое убежище более чем ста украинским гражданам, в 2009 году – таких было 15. И никто тогда не говорил о каких-то политических преследованиях. Более того, Данилишин в своем интервью KyivPostот 2 сентября 2010 года неоднократно подчеркивал, что его дело не имеет никакой политической привязки», - подчеркнула она.