Елена Бондаренко: Закон о доступе к публичной информации вышел добротным

Закон о доступе к публичной информации один из его авторов, народный депутат Украины от Партии регионов Елена Бондаренко сравнивает со скальпелем. «В одних руках он может лечить, а в других им можно пораниться», - считает она.

По словам Елены Бондаренко, среди основных достижений документа: кратчайшие пятидневные сроки обязательного ответа чиновника на запрос; значительное упрощение аккредитации журналистов; принуждение органов власти к обязательному обнародованию всех своих официальных решений; защита персональных (конфиденциальных) данных; уравнивание в правах зарубежных журналистов с отечественными; запрет классифицировать информацию о расходовании бюджетных денег как секретную и многое другое.

«Поскольку над законами 7321 и 2763 работала большая группа экспертов, юристов, ученых, журналистов, парламентариев и представителей общественных организаций, законы вышли добротными, и мой прогноз, что в ближайшее год-два вряд ли возникнет необходимость в них что-то поменять. Я и Андрей Шевченко, авторы двух законопроектов, после принятия двух законов парламентом, читали редкие критические замечания по отношению к самой сути законов. Оба потом иронизировали, критика мелких огрехов закона никак не повлияла на те преимущества, которые закон дает обществу», - заявила Елена Бондаренко, отвечая во время чата на вопросы читателей «Главреда».