Против экс-спикера Крыма Гриценко возбуждено уголовное дело

Прокуратура АР Крым возбудила уголовное дело против бывшего спикера парламента Крыма Анатолия Гриценко по ч.3 ст.365 Уголовного кодекса Украины, передает РБК со ссылкой на Генеральную прокуратуру Украины.

«Согласно материалам уголовного дела указанное должностное лицо, будучи главой Ленинской райгосадминистрации, превышая свои служебные полномочия, совершил действия, направленные на противоправное изъятие земель из использования военного совхоза «Азовский» площадью свыше 4,8 тыс. га. Расследование по уголовному делу проводит прокуратура АР Крым. Ход следствия контролируется Генеральной прокуратурой Украины. Сегодня подозреваемый в совершении преступления задержан», - говорится в сообщении.