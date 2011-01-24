Елена Бондаренко: Оценку Тимошенко должны давать следователи, прокуроры, судьи

Народный депутат Украины от Партии регионов Елена Бондаренко противник наказаний по принципу «нравится-не нравится» или «свой-чужой». Об этом она заявила во время чата в «Главреде», отвечая на вопрос читателя о ее отношении к Юлии Тимошенко.

«Ни я, ни Вы не являемся следователем, прокурором или судьей. Это – их задача и их полномочия решать дальнейшую судьбу данной госпожи. Я – противник наказаний по принципу «нравится-не нравится» или «свой-чужой». И как бы негативно мы не относились к своим политическим соперникам, жить по принципу «для друзей – все, для врагов – закон», нельзя. Когда выяснятся все подробности деятельности Ю.В.Т. во время ее премьерства, вот тогда и будет принято решение о ее дальнейшей судьбе», - заключила она.