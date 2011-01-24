Из-за теракта в «Домодедово» Медведев не летит в Давос

Президент Дмитрий Медведев в связи с терактом в «Домодедово» отложил намеченный на вторник вылет в Давос.

Об этом сообщает «Газета.ру.

Президент Медведев отложил намеченный на вторник вылет в Швейцарию для участия в работе Всемирного экономического форума, сообщила пресс-секретарь главы государства Наталья Тимакова. Ранее планировалось, что Медведев прибудет в Швейцарию во вторник вечером для переговоров с президентом Швейцарии.

Форум в Давосе откроется в среду.



Примерно в 16.30 в аэропорту Домодедово произошел теракт, как минимум 31 человек погиб, около 130 пострадали

Ранее Медведев поручил главе Минтранса Игорю Левитину «в кооперации» с ФСБ обеспечить меры по введению особого режима во всех аэропортах и крупных транспортных узлах.

Медведев на совещании по теракту в Домодедово, которое было показано в эфире телеканала «Россия-24», сообщил, что в аэропорт по его поручению отправились мэр Москвы Сергей Собянин и глава Московской области Борис Громов. В совещании с Медведевым принимали участие глава Генпрокуратуры Юрий Чайка, председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин и министр транспорта Левитин.

«Нужно сделать все, чтобы... получить быструю информацию и провести расследование по горячим следам», – сказал Медведев.