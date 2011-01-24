«Регионала» переизбрали вице-президентом ПАСЕ

Парламентская Ассамблея Совета Европы повторно избрала своим вице-президентом народного депутата от Партии регионов Ивана Попеску, передает «Зеркало недели. Украина» сообщение партии.

На протяжении предыдущего года Иван Попеску активно отстаивал интересы Украины, способствовал налаживанию конструктивного сотрудничества Партии регионов с парламентскими партиями стран Европы.

Его переизбрание на высокий пост свидетельствует о высоком авторитете представителя Украины среди европейских политиков. Кроме того, это показатель уровня доверия политиков Европы к нашей стране.