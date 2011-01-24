В НБУ состоялся ряд кадровых изменений

Национальный банк Украины, продолжая изменения в центральном аппарате, связанные с его перестройкой, назначил директоров трех своих департаментов.

Об этом сообщили в НБУ, передает «Зеркало недели. Украина».

Так, заместителем директора генерального департамента банковского надзора — директором департамента пруденциального надзора назначена Елена Мироненко.



Кроме того, заместителем директора генерального департамента банковского надзора – директором департамента инспектирования банков назначен Роман Яковлев.



В НБУ также сообщили, что директором департамента контроля, методологии и лицензирования валютных операций назначена Надежда Пасенова.



НБУ не сообщает данных о предыдущем месте работы назначенных чиновников.



Согласно неофициальной информации, Пасенова ранее возглавляла отдел валютного контроля и лицензирования управления НБУ в Донецкой области.



Как сообщалось, парламент Украины в июле 2010 года утвердил поправки в закон о Нацбанке, которыми, среди прочего, предусматривается сокращение количественного состава правления НБУ с 16 до 11 чел. В январе-2011 это требование было выполнено.



Кроме того, в январе-2011 НБУ пошел на масштабное изменение структуры центрального аппарата, сформировав, среди прочего, несколько генеральных департаментов.