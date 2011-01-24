Россия ждет от НАТО ответа по ПРО

Россия ожидает от НАТО ответа на предложения по выстраиванию европейской ПРО, а если не договорится с альянсом о сотрудничестве, то будет вынуждена принять решения по размещению ударной ядерной ракетной группировки.

Об этом заявил президент России Дмитрий Медведев во время встречи с постоянным представителем РФ при НАТО Дмитрием Рогозиным, передает «Зеркало недели. Украина».

«Наши партнеры (по НАТО) должны понимать, что нам это нужно не для того, чтобы поиграть в какие-то совместные игрушки с НАТО, а для того, чтобы Россия была надлежащим образом защищена. В любом случае, мы либо вместе с НАТО, либо отдельно найдем достойный ответ на существующую в настоящий момент проблему», — сказал Медведев.