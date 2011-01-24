Мэр Москвы пообещал поддержать украинскую библиотеку

Правительство Москвы настроено продолжать поддержку деятельности Библиотеки украинской литературы.

Об этом сообщили в посольстве Украины в Москве по итогам встречи посла Украины в России Владимира Ельченко с мэром Москвы Сергеем Собяниным, передает «Украинская правда».

«Собянин заявил, что правительство Москвы настроено продолжать поддерживать деятельность Библиотеки украинской литературы», - говорится в сообщении посольства.

Как подчеркивалось во время встречи в мэрии Москвы, украинцы составляют самое многочисленное национальное меньшинство столицы России. Они активно работают во всех важнейших сферах общественной жизни - политике, государственном управлении, экономике, науке, образовании, культуре.

В сообщении отмечается, что правительство Москвы всегда уделяло важное внимание удовлетворению потребностей культурно-национального развития украинцев, проживающих в городе. Именно на этом основывается неизменная поддержка с его стороны деятельности Библиотеки украинской литературы как важного центра украинской культуры.

Встреча Ельченко с Собяниным состоялась по поручению президента Виктора Януковича способствовать ускорению урегулирования ситуации вокруг Библиотеки украинской литературы, отметили в посольстве.

Как известно, 23 декабря 2010 года отдел по борьбе с экстремизмом МВД РФ при обыске изъял из Библиотеки украинской литературы в Москве более 50 книг для проведения психолого-лингвистической экспертизы.

26 декабря директор библиотеки Наталья Шарина сообщила, что после этого библиотека опечатана и закрыта.